6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Kobiety dzielnie działają wśród terytorialsów

Żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej cały czas uczestnicą w działaniach na granicy polsko-białoruskiej w ramach operacji Silne Wsparcie. W systemach rotacyjnych na granicy biorą udział patrole wszystkich batalionów lekkiej piechoty, które wchodzą w skład 6MBOT. Głównym zadaniem żołnierzy jest wspieranie i odciążenie służb patrolujących tereny przygraniczne, głównie Straży Granicznej. W tych grupach nie brakuje oczywiście kobiet. Te często zostawiają w domu mężów i dzieci, pakują plecaki i ruszają kilkaset kilometrów dalej, by bronić granicy Polski. Jak podkreślają przedstawiciele terytorialsów - mundur nie zna płci, a kobiety w wojsku - taryfy ulgowej. Zakładają hełmy, kamizelki kuloodporne, a do rąk biorą karabiny.

- Całe życie wmawiano nam, że kobiety do wojska się nie nadają - słaba płeć. A to nieprawda. Takie słowa jeszcze bardziej nas motywują do działania i pokazania samym sobie, że jesteśmy silniejsze niż wszystkim się wydaje. Nie oczekujemy od nikogo taryfy ulgowej i z zaangażowaniem dążymy do realizacji celów. W prawdzie nie urodziłyśmy się z wielką siłą fizyczną, za to jesteśmy wytrwalsze psychicznie - ciężko nas złamać. Jesteśmy sumienne, zdyscyplinowane i pracowite. Osobiście nie zdarzyło mi się usłyszeć słów dyskryminacji od mężczyzn. Praca z nimi czasem jest trudna, aczkolwiek są bardzo pomocni, a w ciężkich chwilach usłyszmy słowa otuchy i wsparcia. To działa w obie strony. Każdy ma inny charakter, więc staramy się dbać o siebie nawzajem. - powiedziała jedna z żołnierzy.