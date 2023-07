Apteka w Płocku. Zobacz, gdzie szukać w lipcu 2023

Co jeszcze powinna zaproponować pacjentom apteka w Płocku?

Dmg Drugs Minerals And Generics

Docieraj do 3,7 mln użytkowników naszych serwisów dziennie

Płock, Królewiecka 12 c

Płock, Królewiecka 12 c

Farmaceuta - charakterystyka

Grono klientów danej apteki znajdującej się w Płocku powiększa się, jeśli sprzedaje tam lubiany farmaceuta. Powinien on wykazywać się empatią wobec pacjentów oraz doświadczeniem. Jest on znawcą farmakologii. Będzie wiedział jak Ci pomóc, jeżeli zapytasz, jaki lek należy zastosować. Posiada on także społeczne zaufanie.