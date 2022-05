Atrium Mosty organizuje Wystrzelony w kosmos w Dzień Dziecka. Poznajcie szczegóły!

Dzień dziecka w Atrium Mosty

Atrium Mosty w najbliższą sobotę, 28 maja, zorganizuje świetną zabawę dla najmłodszych. Z okazji ich święta - Dnia Dziecka, w galerii pojawią się liczne atrakcje i konkursy dla dzieci. Nie zabraknie również walorów edukacyjnych! Na gości czekać będzie kosmiczna fotościanka i monidła, gdzie będą mogli uwiecznić swój udział w wydarzeniu na zdjęciach, ale to tylko jeden z elementów zabawy. Młodzi "astronauci" będą mogli zmierzyć się ze spacerem po kosmosie, za co czekać będą na nich upominki. Nie zabraknie też elementów pobudzających kreatywność chociażby w postaci plastycznych warsztatów astronomicznych. Wydarzenie rozpocznie się o 11:00 i trwać będzie do 19:00.

To cały czas nie wszystko, co zaplanowało centrum handlowe! Na śmiałków czeka również gra terenowa pod nazwą "Odkrywcy Kosmosu", podczas której, w ramach zabawy, na terenie całej galerii będą czekać naklejki podłogowe odpowiadające planetom układu słonecznego. Uczestnicy będą musieli postępować zgodnie z instrukcjami i wykonywać zadania. Nie zabraknie również słodkiego akcentu. Dla fanów kosmicznych przygód zaplanowano galaktyczne Cake-popsy, pyszne makaroniki i smakowe ciasteczka.