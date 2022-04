Audioriver 2022. Poznaliśmy nowych artystów tegorocznego festiwalu! Tańsze bilety kupicie tylko do 10 kwietnia

Organizatorzy Audioriver powoli budują napięcie i stopniowo ogłaszają kolejnych artystów tegorocznej, 15. już, edycji festiwalu. Dziś poznaliśmy grupę kolejnych wykonawców, których usłyszymy na płockiej plaży.

Audioriver 2022

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w ostatni weekend lipca, a konkretniej w dniach 29-31 lipca. Organizatorzy od jakiegoś czasu informują nas o nowościach, które będą czekały na zainteresowanych słuchaczy zdecydowanych wybrać się na płocką plażę. Wiemy już, że podczas 15. edycji festiwalu usłyszymy ponad sto koncertów, a do tego przygotowana zostanie nowa scena. Organizatorzy chcą również większą uwagę przyłożyć do kwestii ekologii podczas wydarzenia, a do tego stopniowo przedstawiają nam nowych wykonawców.

Solomun

Jednym z najważniejszych twórców tegorocznego festiwalu będzie Solomun, czyli czołowa postać na międzynarodowej scenie muzyki elektronicznej. W Płocku wystąpi po wydaniu długo wyczekiwanego drugiego albumu "Nobody Is Not Loved", który ukaże się 11 lat po debiutanckim krążku. Wśród gości na najnowszej płycie Solomuna nie zabrakło międzynarodowych gwiazd, takich jak Jamie Foxx czy Zoot Woman, a sam autor podkreśla, że materiał odzwierciedla długą podróż, jaką odbył w trakcie swojej kariery. Wizytówką artysty są przede wszystkim występy na żywo, które cieszą się ogromną popularnością nie tylko w Europie, ale również w USA, Azji czy Ameryce Południowej. Solomun jest również ulubieńcem polskich fanów. Jego ostatni występ w Warszawie został wyprzedany zaledwie w ciągu godziny, a każda wizyta na Audioriver – jedynym polskim festiwalu, na którym wystąpił w ciągu kilkunastu ostatnich lat – za każdym razem cieszy się wspaniałą reakcją publiczności.

">

Wilkinson

Również po premierze nowej płyty w Płocku pojawi się Wilkinson z Wielkiej Brytanii. Artysta wielką popularność zyskał już po swoim debiucie, a jego utwory, takie jak, "Hald Light" czy "Afterglow" stały się wielkimi hitami list przebojów w wielu krajach. Najnowszy krążek jest jego trzecim, a na płycie słyszymy bowiem połączenie melodyjnej elektroniki, lekkiego, popowego wokalu i mocniejszych brzmień drum & bass z parkietowym zacięciem.

Ben Böhmer

Ben Böhmer jest przedstawicielem młodszego pokolenia, ale nie ujmuje mu to popularności w świecie muzyki elektronicznej. Niemiecki producent sukces również osiągnął już przy swoim debiutanckim albumie, gdy liczba odtworzeń płyty przekroczyła w serwisach streamingowych 50 milinów. Artysta, tak jak poprzednicy, wydał nowy album, ale jego premiera miała miejsce w 2021 roku.

Pozostali artyści

Powyższa trójka to tylko wyrywek gwiazd, które zostały dziś ogłoszone przez organizatorów Audioriver. Na płockiej scenie wystąpią jeszcze:

Mathame

Hot Since 82

Satori & The Band From Space

IKARVS

Jimi Jules

Trikk

Alan Fitzpatrick

Patrick Mason

Joyhauser

Alignment

Elli Acula

Zardonic

Fickle6

Pola & Bryson

Audioriver Bilety

Obecne ceny biletów ulegną zmianie od przyszłego tygodnia. Oznacza to, że tylko do niedzieli, 10 kwietnia, do godziny 23:59 możecie nabyć wejściówki w niższej cenie.

Harmonogram sprzedaży: 21.02.2022-10.04.2022 - karnet 2-dniowy: 410 zł / karnet 3-dniowy: 490 zł

- karnet 2-dniowy: 410 zł / karnet 3-dniowy: 490 zł 11.04.2022-12.06.2022 - karnet 2-dniowy: 440 zł / karnet 3-dniowy: 520 zł

- karnet 2-dniowy: 440 zł / karnet 3-dniowy: 520 zł 12.06.2022-24.07.2022 - karnet 2-dniowy: 470 zł / karnet 3-dniowy: 550 zł

- karnet 2-dniowy: 470 zł / karnet 3-dniowy: 550 zł 25.07.2022-29.07.2022 - karnet 2-dniowy: 500 zł / karnet 3-dniowy: 580 zł Wejściówki możecie nabyć za pośrednictwem strony ebilet.pl, a także w punktach stacjonarnych, których listę znajdziecie tutaj. Audioriver

