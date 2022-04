Audioriver. Masz pomysł na ciekawą inicjatywę lub warsztaty? Organizatorzy zapraszają do współpracy w ramach projektu Audioriver Sobótka

Audioriver 2022

Audioriver Sobótka

Część artystyczna to jednak nie wszystko. Od lat festiwal składa się nie tylko z koncertów, ale też różnych dodatkowych aktywności, które mają rozbudzić część kreatywną wydarzenia. Są to, między innymi, panele dyskusyjne, targi muzyczne czy warsztaty. Tak też stanie się tym razem. Organizatorzy rozpoczęli nabór do programu Audioriver Sobótka, czyli wydarzeń towarzyszących koncertom. W projekcie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, aktywiści, przedstawiciele inicjatyw działających w obszarze kultury i edukacji, a także twórcy projektów artystycznych z różnych dziedzin sztuki i wszyscy inni, którzy posiadają kreatywny pomysł i chcieliby go zrealizować.