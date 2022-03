Azoty Puławy - Orlen Wisła Płock. Falowa gra Nafciarzy, ale pewne zwycięstwo w Puławach!

Azoty Puławy 24-32 Orlen Wisła Płock

Doskonały początek

Spotkanie rozpoczęło się od długiej akcji w ataku gospodarzy, którzy mieli problemy z przedarciem się przez naszą obronę, aż wreszcie stracili piłkę. Nafciarze nie mieli tylu problemów i po wymianie kilku podań na rzut z drugiej linii zdecydował się Zoltán Szita, wyprowadzając nas na pierwsze prowadzenie. Druga akcja miejscowych zakończyła się rzutem, ale tym razem dobrze spisał się Adam Morawski, a nasz węgierski rozgrywający zanotował drugie trafienie i prowadziliśmy 2:0. Dopiero trzecia próba Puław była skuteczna - rzucili z prawego skrzydła, ale bardzo szybko odpowiedzieliśmy golem, niespodziewanie, Leona Šušnji, Loczek zdążył się też popisać drugą interwencją, a po niej jeszcze jedną i wówczas z kontry rzucił Przemysław Krajewski - 1:4 - a przestój Azotów trwał dalej. Tym razem faul w ataku popełnił Michał Jurecki po tym jak mądrze w obronie ustawił się Michał Daszek. Wiślacy byli bardzo bezlitośnie i raz po raz powiększali przewagę - rzut karny na bramkę zamienił Sergei Kosorotov. Doskonała obrona płocczan pozwoliła na przechwyt piłki przez Krajewskiego, który sam wykorzystał szybki atak. Trener Robert Lis nie wytrzymał i poprosił o czas przy wyniku 1:6 w 8. minucie. Akcja po wznowieniu nie była zbyt udana i długo się przeciągała, ale wreszcie puławianie zdobyli drugą bramkę, z tym że ponownie w pioronującym tempie odpowiedział Szita. Szczęście gospodarzy trwało tylko chwilę, bo zaraz ponownie stracili piłkę, lecz tym razem pierwszy raz popełniliśmy się w ataku, a konkretniej zrobił to Kosorotov, który uderzył ze zbyt dużym kozłem, po czym w obronie wykluczony został Šušnja, ale nie przeszkodziło nam to przejąć piłki. Tym razem jednak kontrę zmarnował Daszek, ale i nasi rywale w szybkim ataku przekroczyli linię pola bramkowego. Ostatecznie więc krótki fragment bez bramek przerwał Kosa, ponownie wykorzystując rzut karny. Michał Jurecki postanowił wreszcie wziąć sprawy w swoje ręce i po indywidualnej akcji i rzucie zdobył szczęśliwą bramkę, ale oznaczało to, że gra w osłabieniu Wisły skończyła się wynikiem 1:1, a zaraz ponownie trafił Daszek - 3:9, na co ponownie odpowiedział Jurecki. Dopiero wtedy, w 14. minucie, Nafciarzom przytrafiła się pierwsza strata piłki w ofensywie i gospodarze zmniejszyli stratę po kontrataku. Przestój niebiesko-biało-niebieskich nie potrwał za długo i zaraz do siatki drogę odnalazł Lovro Mihić. Po kwadransie gry mieliśmy zatem dwukrotnie więcej bramek od rywali 5:10, bo Jurecki oddał jeszcze bardzo niecelny rzut.