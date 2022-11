Bądkowo Kościelne (gmina Brudzeń Duży) wypadek. Pogoda nie pomaga kierowcom. Seria kolizji w Płocku i okolicach. Jedna osoba w szpitalu

Wypadek w Bądkowie Kościelnym

Pierwszy śnieg, jak co roku, wiąże się z kolizjami i utrudnionymi warunkami drogowymi. Wielu kierowców nie jest przygotowanych na zimę, dlatego wraz ze zmianą sytuacji pogodowej, często dochodzi do mniejszych i większych kolizji. Nie inaczej jest dziś. Na terenie Płocka i całego powiatu od wczesnych godzin porannych dochodzi do różnych kolizji, ale najpoważniejsze zdarzenie drogowe miało miejsce w Bądkowie Kościelnym.

W gminie Brudzeń Duży na drodze w kierunku miejscowości Sobowo, w piątek nad ranem - około godziny 5:2 - doszło do wypadku z udziałem osobówki i samochodu ciężarowego. Winny był kierowca scanii, który stracił panowanie nad pojazdem.