Big Festivalowski Płock. Czym jest nowa impreza w płockim kalendarzu wakacyjnych festiwali?

Big Festivalowski Płock

W trzeci weekend sierpnia do Płocka zawita nowy festiwal - Big Festivalowski. Czym jest ta impreza? Najkrócej odpowiada na to pytanie opis, jaki możemy znaleźć na facebookowej stronie wydarzenia: "Festiwal pozytywnych treści - gdzie humor i jakościowa twórczość przeplata się z dobrymi setami i praktyczną wiedzą". Mówi dużo? Może niekoniecznie, ale gdy poznamy szczegóły, okazuje się, że jest to opis w punkt.

Impreza, która odbędzie się w weekend 19-21 sierpnia w Płocku jest zupełnie inna niż festiwale, jakich mogliśmy być uczestnikami dotychczas w naszym mieście. Pomysłodawcą i dyrektorem programowym wydarzenia jest Alek Pietrzak - reżyser takich pozycji jak chociażby czarna komedia "Juliusz" czy komediodramat "Czarna owca". Jeśli interesujecie się kinematografią, na pewno znacie te pozycje i samego reżysera.

Jak zatem już można się domyślić, nie będzie to festiwal muzyczny, a bardziej filmowy, chociaż też nie do końca. Głównym założeniem organizatorów jest połączenie różnych rodzajów pozytywnej twórczości. W planach są chociażby przegląd najlepszych komedii i komediodramatów z całego świata, spotkania z twórcami, warsztaty aktorskie czy też gala stand up, którą poprowadzą Abelard Giza i Kacper Ruciński, czyli swego rodzaju mistrzowie w tym fachu. Będą też atrakcje inne, bardziej nietypowe, jak konkurs na najgłupszy krok. To wciąż nie wszystko! Na inaugurację festiwalu zaplanowane jest otwarcie w podziemiach Kina Przedwiośnie pierwszego w Polsce muzeum memów. Chociaż muzeum prezentować ma najśmieszniejsze i najgłupsze obrazki z internetu, ma zostać wykonane w pełni profesjonalnie - my już nie możemy się doczekać! Jeśli chcecie się dowiedzieć jeszcze więcej, na stronie Urzędu Miasta znajdziecie wywiad z pomysłodawcą - tutaj.