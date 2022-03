Boisko do piłki ręcznej plażowej w Płocku. Rozpoczęto budowę boiska na Podolszycach Północ

Boisko do piłki ręcznej plażowej

Andrzej Nowakowski poinformował, że ruszyła budowa boiska do piłki ręcznej plażowej. Obiekt ma powstać na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Podolszycach Północ. Jest to kolejny projekt tworzony z Budżetu Obywatelskiego Płocka, ale tym razem mieszkańcom na jego realizację przyszło nieco poczekać. Został on wybrany w głosowaniu IV edycji, czyli w 2015 roku, a jego budowa rozpoczęła się dopiero teraz. Powodem takiego opóźnienia były zbyt wysokie kwoty oferowane przez potencjalnych wykonawców. W końcu władzom miasta udało się jednak znaleźć odpowiednie osoby i od początku wakacji boisko powinno być gotowe do gry. Koszt wybudowania tego obiektu będzie wynosił około 320 tysięcy złotych, przy czym 120 tysięcy będzie pochodzić z budżetu Płocka, a 200 tysięcy złotych będzie pochodzić z dofinansowania z samorządu województwa mazowieckiego.