Chrobry Głogów - Orlen Wisła Płock. Ostatnia przeszkoda pokonana, chociaż bez błysku. Teraz Święta Wojna!

Chrobry Głogów 26:30 Orlen Wisła Płock

Skład Chrobrego: Rafał Stachera, Borys Klupś, Anton Dereviankin - Dawid Krzywicki 2, Kacper Grabowski 2, Marcel Zdobylak 4, Bartosz Warmijak, Tomasz Klinger 1, Tomasz Kosznik 1, Oleksandr Tilte, Jakub Orpik 4, Rafał Jamioł 2, Wojciech Matuszak 2, Wojciech Styrcz, Paweł Paterek 4, Bartosz Skiba 3.

Skład Wisły: Adam Morawski, Krystian Witkowski - Marek Daćko, Tin Lučin 4, Jan Jurecić 7, Uroš Mitrović, David Fernández, Abel Serdio 1, Leon Šušnja 1, Zoltán Szita 2, Przemysław Krajewski 2, Mirsad Terzić, Lovro Mihić 2, Mikołaj Czapliński 4, Niko Mindegía 4, Dmitrij Żytnikow 3.

Kary: Skiba 19', Krzywicki 30', Klinger 33', Paterek 45' - Terzić 26', 46', 55', Mihić 35', Szita 50'.

Czerwona kartka: Terzić (za trzy kary).

Do Głogowa udaliśmy się bez dwóch zawodników - Michała Daszka i Sergeia Kosorotova. Nie wiadomo dokładnie, czemu nie oglądaliśmy naszych zawodników, ale aby nie okazało się to nic poważnego. Samo spotkanie natomiast toczyło się w spokojnym tempie i żadna ze stron nie była od początku stroną przeważającą, chociaż dało się odnieść wrażenie, że Nafciarze nie grają na 110%, jak zdarzało im się w kilku poprzednich spotkaniach. Mimo tego, na początku gry prowadziliśmy już 4:2, ale nim upłynął kwadrans spotkania, w 12. minucie, to gospodarze byli na prowadzeniu - 8:7. Nie byliśmy dziś najlepsi z linii siódmego metra. Być może wpływ na to miał brak naszego etatowego egzekutora, ale i w przeszłości Krajek rzadko mylił się z tego fragmentu gry. Gra przez kilka minut stała się bardziej wyrównana, ale w pewnym momencie Wiślacy wrzucili wyższy bieg, zdobywając cztery bramki pomiędzy 19., a 24. minutą, na co miejscowi odpowiedzieli jednym trafieniem. Ostatecznie do szatni schodziliśmy z jednobramkowym prowadzeniem. Po przerwie pokazaliśmy poziom bliższy naszemu optymalnemu. Wystarczyło sześć minut na parkiecie, by Nafciarze wygrali 5:1 i odskoczyli na bezpieczny zapas bramek. Dalej gra toczyła się bardziej gol za gol. Czasem płocczanie zdobywali po dwie bramki z rzędu, a i gospodarzom sporadycznie zdarzały się mniejsze serie. Ostatecznie, po grze bez błysku, ale bez zagrożonego zwycięstwa, wywozimy z Głogowa trzy punkty, wygrywając 30:26. Nie to jest jednak najważniejsze. Martwi sytuacja zdrowotna w naszym zespole. Jak wspomnieliśmy, dziś nie wystąpiło dwóch naszych czołowych rozgrywających, a jakby tego było mało, z boiska z urazem kolana zszedł Przemysław Krajewski. Miejmy nadzieję, że to było tylko stłuczenie, a zdjęcie naszego etatowego reprezentanta było podyktowane bardziej zapobiegnięciem urazu, niż nim samym. Przed nami w końcu najważniejsze granie!