Coraz większa antybiotykooporność może spowodować wzrost śmierci ludzi nawet do 10 milionów rocznie? NFZ ostrzega

Antybiotyki, które jeszcze nie tak dawno były uważane za jedno z najdoskonalszych odkryć medycyny XX wieku, obecnie mogą prowadzić do wielu problemów, a wszystko z powodu ich nadużycia.

- Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, w latach 2000- 2015 globalne stosowanie antybiotyków wzrosło o 65%, a co piąty antybiotyk przypisywany jest niepotrzebnie. Dlatego też, każdorazowo w przypadku infekcji, należy porozmawiać z lekarzem, zasięgnąć jego opinii co do konieczności wykonania antybiogramu, na podstawie którego można określić jaki antybiotyk najlepiej sobie poradzi z bakterią odpowiedzialną za zakażenie - mówi Anna Jędrzejewska, kierownik Zakładu Bakteriologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.