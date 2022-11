CS Dinamo București - Orlen Wisła Płock. Ważny dwumecz Nafciarzy i spotkanie ze starymi znajomymi Damian Kelman

W meczu 7. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów Orlen Wisła Płock uda się do Bukaresztu, by zagrać z tamtejszym CS Dinamo București. Tydzień później odbędzie się rewanż pomiędzy tymi drużynami. To bardzo ważne spotkania w kontekście miejsca w grupie na koniec rozgrywek.