Czyste, zielone miasta. Ekologiczny piknik na Podolszycach już we wtorek!

Ekologiczny piknik w Płocku

We wtorek, 31 maja, odbędzie się ekologiczny piknik w Płocku, który będzie częścią ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem "Czyste, zielone miasta". Wydarzenie wystartuje o godzinie 11:00 na terenie obok Parku Północnego i Centrum Sportów Ekstremalnych na Podolszycach Północ. Inicjatorem jest Stowarzyszenie Program Czysta Polska.

W programie eventu jest wiele akcji ekologicznych, takich jak sadzenie drzew i krzewów dostarczonych przez Lasy Państwowe. Zainteresowani będą mogli wziąć też udział w warsztatach ekologicznych, które polegać będą na ozdabianiu ceramicznych doniczek i sadzeniu roślin, a także personalizowaniu wielorazowych ekotoreb na zakupy. To nie wszystko. Na uczestników czekała będzie specjalna gra planszowa sprawdzająca wiedzę o ekologii i segregacji odpadów, a miasto w swojej strefie zaprezentuje tworzone przez nie hotele dla owadów i donice na rośliny miododajne. Co ciekawe, impreza będzie transmitowana na żywo w ogólnopolskiej telewizji. Swoją obecność zapowiedziała telewizja Polsat News. Chcecie zobaczyć się na szklanym ekranie i wyciągnąć coś pożytecznego we wtorkowe przedpołudnie? Odwiedźcie Podolszyce i ekologiczny piknik!