Do jakiego przedszkola w Płocku zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2025

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Płocku?

Zasady rekrutacji - gdzie szukać?

Niepubliczne przedszkola w Płocku działają według przepisów, które zapisano w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń . Następnie pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które chodziły do danego przedszkola wcześniej. Pod uwagę brane są także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz znaleźć na stronie internetowej lub w sekretariacie .

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Płocku?

Edukacja przedszkolna pozostaje bardzo istotna dla rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch uczęszczając do przedszkola nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.