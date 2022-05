Europejski Dzień Sąsiada. Książnica Płocka zaprasza na polsko-ukraińskie spotkanie

27 maja obchodzony jest Europejski Dzień Sąsiada. Książnica Płocka postanowiła uczcić to święto, ale nieco w innym terminie. W poniedziałek, 30 maja, od godziny 17:00 w ogrodzie Książnicy zorganizowany zostanie "Polsko-ukraiński Dzień Sąsiada". W przypadku złej pogody impreza odbędzie się w Mediatece eMka, ul. Kościuszki 3b.

Alibabki śpiewały przed laty: „Jak dobrze mieć sąsiada (…), on wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada (…). Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum, do drzwi sąsiada zapukaj bum, bum”. W ostatnich miesiącach to ostatnie zdanie zmieniło się w rzeczywistość. Mamy nowych sąsiadów już nie tylko za wschodnią granicą, ale tuż obok, w naszym mieście. Przyjmujemy ich serdecznie, pomagamy, teraz przyszedł czas na bliższe poznanie. - pisze Książnica.