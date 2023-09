Festiwal Muzyki Chóralnej w Płocku. Zagrano Mozarta

Koncert poza ucztą dla uszu był również formą uczczenia zmarłych artystów.

Specjalna dedykacja tego koncertu dla tych wszystkich, którzy z nami kiedyś byli, a którzy już odeszli. To są chórzyści, to są muzycy, to są byli dyrektorzy, to jest pamięć dla nich, wielki hołd, i wielka cześć i wielkie podkreślenie ważności tych osób w historii tego miasta i muzyki w naszym kraju – mówił Adam Mieczykowski, dyrektor Płockiej Orkiestry Symfonicznej