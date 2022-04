Festiwal Roślin w Płocku. Rośliny doniczkowe ponownie zawitają do naszego miasta!

Festiwal Roślin ponownie zawita do Płocka

Do płockiej Orlen Areny ponownie zawita targ roślin doniczkowych. Impreza odbędzie się już na początku maja, a konkretniej w weekend 7-8 maja. W sobotę będziecie mogli obejrzeć i kupić rośliny doniczkowe od 8:00 do 20:00, a w niedzielę od 10:00 do 18:00.

- Ponownie w Płocku zagości największy targ roślin doniczkowych, czyli raj dla tych, którzy chcą nadać swojemu wnętrzu niepowtarzalnego, naturalnego klimatu! Po ogromnym sukcesie i dużej frekwencji podczas poprzedniej edycji, tym razem przywieziemy do Was duuuużo więcej towaru. Zapraszamy mieszkańców Płocka już 7-8 maja do Orlen Areny. - zapraszają organizatorzy wydarzenia.

Zobacz, jak wyglądał festiwal w październiku: