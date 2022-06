Galeria Wisła organizuje warsztaty kreatywne. Akademia Malucha w centrum handlowym! Kiedy?

Akademia Malucha w Galerii Wisła. Warsztaty kreatywne

W najbliższą środę, to jest 22 czerwca, w godzinach od 17:00 do 19:00 w holu głównym galerii Wisła odbywać się będą warsztaty kreatywne dla dzieci. Będzie to trzecia i zarazem ostatnia część Akademii Malucha w centrum handlowym.

- Najmłodsi będą mieli okazję wykonać wyjątkowe breloki, które idealnie sprawdzą się jako prezent z okazji

zbliżającego się Dnia Ojca. - zachęcają przedstawiciele Centrum Handlowego

Warsztaty będą prowadzone przez Pracownię Kreatywną Tadam. Będzie to trzecie i zarazem ostatnie spotkanie w ramach akcji Akademia Malucha. Poprzednie dwa odbyły się 1 i 8 czerwca. W Dzień Dziecka na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji, gier i zabaw, a 8 czerwca mogli oni przygotować obrazy z muszelek z okazji Światowego Dnia Oceanów. Tym razem będą mogli własnoręcznie stworzyć wyjątkowe breloki!