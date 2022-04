Galeria Wisła otwiera nowy butik. Punkt z damską odzieżą od polskich producentów!

Nowy butik w Galerii Wisła

W galerii Wisła powstanie nowy punkt skierowany do kobiet, chcących powiększyć zawartość swojej garderoby. Butik z damską odzieżą od polskich producentów pojawi się na parterze obok salonu New Yorker, a jego uroczyste otwarcie nastąpi w czwartek, 7 kwietnia, o godzinie 9:00. Będzie on funkcjonował w ramach projektu WISŁA X POLSCY PROJEKTANCI.

Zobaczcie, jakie ubrania będziecie mogli znaleźć w nowym butiku!