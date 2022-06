Galeria Wisła w Płocku organizuje Dzień Ojca. Na klientów po zakupach czekają upominki. Jak je zdobyć?

Dzień Ojca w Galerii Wisła w Płocku

23 czerwca obchodzony był Dzień Ojca, ale wiele organizacji i punktów przekłada świętowanie tego dnia na weekend. Jednym z takich punktów jest Galeria Wisła, która swoje obchody Dnia Ojca wyznaczyła na najbliższą sobotę i przygotowała specjalną promocję dla wszystkich klientów, którzy 25 czerwca zdecydują się zrobić zakupy w centrum handlowym.

Promocja będzie obowiązywać w godzinach 10:00 - 18:00. Czego będziecie dotyczyć? Na klientów czekał będzie specjalny upominek. Po zrobieniu zakupów, koniecznie tego dnia, o wartości minimum 100 złotych, należy zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta ze swoim paragonem i okazać go przedstawicielowi galerii Wisła. Za paragon otrzymamy voucher na godzinną grę w bilard do Restauracji Dębowa, która również mieści się w centrum handlowym. Lubicie bilard? Planujecie zakupy? Połączcie przyjemne z pożytecznym!