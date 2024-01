Gdzie dobrze zjeść w Płocku? Burger, pierogi czy krewetki? Polecane miejsca

Gdzie dobrze zjeść w Płocku?

Szukając miejsca do jedzenia, często sprawdzamy opinie znajomych. To świetny sposób, aby wybrać miejsce dla siebie, gdzie warto zjeść w Płocku. Warto najpierw wiedzieć co jest do wyboru. Toteż zgromadziliśmy w jednym miejscu firmy działające w gastronomii, które są w okolicy. Jeżeli znasz taką, której brakuje, daj znać komuś w lokalu, że musi to szybko nadrobić.

Które miejsca z dobrym jedzeniem w Płocku znajdziesz poniżej? M.in.:

pizzeria

pierogarnia

cukiernia

dieta pudełkowa

pub

kuchnia włoska

kuchnia japońska

kuchnia fusion

W walce między sercem a mózgiem zwycięża w końcu żołądek.

Stanisław Jerzy Lec

