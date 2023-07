Gdzie zjeść dobre lody w Płocku? Sprawdź adresy w lipcu 2023

Jak powstały lody?

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. Tym wymyślnym rarytasem zajadali się również wybrańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Ponieważ zachodziła konieczność pozyskiwania lodu z wysokich partii górskich były wykwintnym i rzadko spotykanym posiłkiem w formie współczesnego sorbetu.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

W Polsce w latach dwudziestych ubiegłego wieku stało się modne chodzenie do cukierni i lodziarni. Lody nabyć można było również na ulicy ze specjalnych wózków. Wydawano je w pucharkach, a w ofercie znajdowały się podstawowe smaki, czekoladowe i śmietankowe.