Gdzie znaleźć dobre lody w Płocku? Polecane miejsca w maju 2023

Jakie były pierwsze lody?

Już w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. Również w Europie delektowali się tym przysmakiem wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Z powodu konieczności pozyskiwania lodu z gór były wykwintnym i rzadko spotykanym posiłkiem, w formie dzisiejszego sorbetu.

W Renesansie odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony` i tak oto powstaną lody.

Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku.



Po II wojnie światowej lody produkowano na większą skalę, a ich spożywanie stało się popularne. W początkowych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je łyżkami na andruty lub wafle. Oferowane wówczas smaki nie były zbyt urozmaicone. Głównie były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z czasem powstawały nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawano je w waflowych pucharkach, pojawiły się także lody w gałkach.



Obecnie lody produkuje się z gotowych proszków z dodatkiem wzmacniaczy smaku i konserwantów. Możemy jednak spotkać w Płocku lodziarnie, w których śladami poprzedników wykonuje się produkt z najwyższą starannością i dbałością o jakość, stosując przy tym tradycyjne receptury, oparte na naturalnych składnikach.





## Jakie rodzaje lodów możesz dostać w lodziarniach w Płocku?



Różnorodność rodzajów tego popularnego deseru jest duża. Latem, na każdym kroku w Płocku możemy zobaczyć lodziarnie oferujące lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Inną opcją są lody w gałkach. Do tego ciekawym zmrożonym deserem okażą się sorbety robione z owoców i wody.



Lody włoskie sporządzane są z gotowych mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona przez maszynę. Podawane są w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania zostają napowietrzone, a ich temperatura jest wyższa niż pozostałych lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. A oprócz tego możemy zażyczyć sobie polewę w różnych smakach.



__Lody amerykańskie mają kremową, miękką konsystencję, bardziej zwartą i niższą temperaturę mrożenia. Również są podawane w waflu w formie stożka. Pomijany jest jednak zabieg napowietrzania. Z tego względu ich wygląd jest nieco inny niż lodów włoskich, występują zaś w podobnych smakach.



__Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że nie posiadają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to zazwyczaj sorbety bądź lody sporządzane z wegańskich zamienników, np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są tak samo smaczne jak te wykonane w sposób tradycyjny i na pewno są bardzo zdrowe.



Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Płocku, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.



## Oryginalne smaki lodów



Wytwórcy lodów z całego świata ścigają się w komponowaniu nowości. Chcą przyciągnąć jak największą liczbę klientów i z tego powodu umieszczają w ofercie oryginalne i rzadko spotykane smaki. Im bardziej są wymyślne, tym większe zainteresowanie wzbudzą. Lodowy przysmak bardzo często może okazać się prawdziwym magnesem dla rzeszy klientów lub charakterystycznym elementem kulinarnym danego regionu.



Najdziwniejsze smaki to:

pizza nachos i ser żółty

* majonez



