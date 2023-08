Gdzie znaleźć dobre lody w Płocku? Sprawdź adresy w sierpniu 2023

Historia lodów

Pierwsze informacje o deserach zrobionych z mleka, owoców i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem mogli się delektować także wybrańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek unikatowy i trudny do wykonania z powodu konieczności transportu lodu z wysokich gór.

W epoce Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z lodem i solą zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

W Polsce pisano o sorbetach już w wieku XVII. Po raz pierwszy przepis na ten wykwintny deser został umieszczony w 1783 roku w książce kucharskiej. Wtedy przysmak ten był obecny jedynie na królewskim dworze, a w późniejszym okresie na stołach szlacheckich.

Po wojnie zaczęto produkować lody na szeroką skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w specjalnych maszynkach. Serwowano je w waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Płocku powstawały w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody można było dostać jedynie latem, dlatego też był to deser, na który czekano cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.