Górnik Zabrze - Orlen Wisła Płock. Nafciarze bezlitośni dla przeciwników! Demolka w Zabrzu!

Górnik Zabrze 20:34 Wisła Płock

Nafciarze wyszli na to spotkanie maksymalnie skupieni i zmotywowani, co przełożyło się na doskonały początek i prowadzenie 8:3 w 13. minucie. Cuda w bramce wyczyniał Loczek, a w ataku brylowali głównie Niko, który asystował i Lucin, który co chwila trafiał do bramki. Przewaga Wisły nie podlegała żadnej wątpliwości, lecz w końcówce nieco zeszli oni z tonu, chociaż i tak do przerwy wysoko prowadzili. Po przerwie natomiast widzieliśmy niemal identyczny obraz. Mocny początek i kolejne bramki dla Wiślaków, których przewaga i zwycięstwo nie podlegało żadnym dyskusjom. Ostatecznie wygraliśmy zatem 34:20, a MVP spotkania został Adam Morawski, który odnotował 48% skuteczności między słupkami.