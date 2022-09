Grupa Azoty Unia Tarnów - Orlen Wisła Płock. Nie ma czasu na świętowanie! W niedzielę gramy kolejny mecz

Zwycięski hat-trick

Trzy mecze i komplet punktów - to osiągnięcia Orlen Wisły Płock na starcie sezonu. O ile wygrane z Chrobrym Głogów i Górnikiem Zabrze były obowiązkiem, tak starcie z FC Porto budziło więcej emocji i niepewności. Powrót do elity był niemałym świętem w Płocku, chociaż na trybunach nie pojawił się komplet kibiców, ale wszyscy, którzy wybrali się do Orlen Areny, przeżywali niesamowite spotkanie. Porto będzie jednym z głównych naszych kandydatów do zajęcia ostatecznego miejsca w grupie, dlatego wygrana była bardzo ważna i udało się jej dokonać.

Jak się okazało, nasze obawy były niepotrzebne. W dwa ligowe mecze weszliśmy ospale, a do starcia ze Smokami podeszliśmy napakowani jak kabanosy. Wiślacki mur nie pozwalał na wiele Portugalczykom i zdobywał kolejne bramki. Później mecz się bardziej wyrównał i ostatecznie pojawiły się większe emocje, ale Nafciarze wrócili do Ligi Mistrzów w bardzo dobrym stylu. Nie możemy jednak osiadać na laurach, bo już w niedzielę czeka nas spotkanie w PGNiG Superlidze z Grupą Azoty Unią Tarnów.