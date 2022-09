Historia i Teraźniejszość. Podręcznik spotkał się z ogromną krytyką. Płoccy nauczyciele podjęli decyzję. Nie będą korzystać z książki

Kontrowersje wokół podręcznika do Historii I Teraźniejszości

Historia i Teraźniejszość to nowy przedmiot w polskiej edukacji, który w pewien sposób zastąpić ma Wiedzę o Społeczeństwie. W związku z tym konieczne było utworzenie podręcznika, który uczniom liceów i techników opowiadać ma o latach 1945-1979 poprzez odniesienie do historii i wskazaniu pewnych schematów działania społeczeństwa, polityki i tym podobnych. Jeszcze w czerwcu ukazała się książka do tego przedmiotu, której autorem jest Wojciech Roszkowski. Książka spotkała się z ogromną falą krytyki.

Trudno pokrótce wypisać wszystkie uwagi, jakie pojawiły się w odniesieniu do tej pozycji. Słów krytycznych było bardzo dużo. Część osób nie spodobała się długość. Całość ma liczyć bowiem około 500 stron, co, zważywszy na maksymalnie dwie godziny w tygodniu, wydaje się być za dużą liczbą, ale to jest kwestia, która dałoby się jeszcze zdzierżyć. Problemy zaczynają się, gdy zajrzymy w treść na tych pięciuset stronach. Wielu krytyków uważa, że podręcznik posiada zbyt jednostronną narrację, czego przykładem jest chociażby umieszczenie ideologii gender obok takich ideologii jak nazizm. Osoby postronne uważają, że książka stanowi bardziej wyrzut i subiektywną opinię historyka, aniżeli jest materiałem obiektywnym, z którego powinna korzystać młodzież.