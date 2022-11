Imprezy Płock 25, 26, 27 listopada. Co robić w Płocku w weekend? Koncert Zbigniewa Zamachowskiego, Łydka Grubasa, Kobieca Mazovia, ingres Damian Kelman

Powoli wchodzi w świąteczną aurę, ale wydarzeń poświęconych i skupionych typowo pod bożonarodzeniowy okres jeszcze brakuje. Nie oznacza to, że nie ma nic do roboty w naszym mieście! W ten weekend czekają nas was koncerty m.in. Zbigniewa Zamachowskiego czy Łydki Grubasa, a także niezwykły spacer po Płocku z przewodnikami, ingres biskupa czy inne ciekawe do zobaczenia wydarzenia. Przekonajcie się sami!