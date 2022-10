Jagiellonia Białystok - Wisła Płock. Który duet okaże się lepszy? Davo i Wolski kontra białostoccy Hiszpanie!

Powrót na zwycięską ścieżkę

Nafciarze po przerwie reprezentacyjnej wrócili do swojego stylu grania, który znaliśmy z początku sezonu, i od razu przełożyło się to na zwycięstwo. Wygrana, chociaż minimalna i zapewniona dopiero po golu w 88. minucie, była całkowicie zasłużona, a Piast Gliwice pozostał tylko tłem dla naszej drużyny. Gdyby lepszą skutecznością popisali się Davo czy Łukasz Sekulski, mecz mógłby zostać rozstrzygnięty dużo wcześniej. Bardziej jednak niż sama wygrana zdaje się cieszyć powrót do dobrej dyspozycji i przekonująca gra. Jeden mecz można wygrać zawsze, zwłaszcza w piłce nożnej - wystarczy przypadkowa akcja, indywidualny błąd i jest "po robocie". Płocczanie z gliwiczanami nie wygrali przypadkowo, czego dowodem jest nawet zwycięska bramka, a raczej akcja, która do niej doprowadziła. Wisła wraca na dobre tory i oby potwierdziła to w Białymstoku!