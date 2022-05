Jak wykorzystać potencjał LinkedIn do budowania i rozwoju biznesu? Konferencja w Parku Przemysłowo-Technologicznym. Jak się zapisać?

Jak wykorzystać potencjał LinkedIn do budowania i rozwoju biznesu?

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny przygotował konferencję pod tytułem "Jak wykorzystać potencjał LinkedIn do budowania i rozwoju biznesu?". Odbędzie się ona we wtorek, 17 maja, o godzinie 18:00 w siedzibie Parku w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 39 . Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Na czym będzie polegało to spotkanie?

Czym jest Linkedin?

Linkedin to portal, w którym możemy zaprezentować siebie. Portal może być wykorzystywany jako swego rodzaju CV albo zwyczajnie wizytówka. Profil na tej stronie pozwala nam na przedstawienie kariery zawodowej i naszych dokonań, co są w stanie bez trudu zobaczyć inni uczestnicy, bo Linkedin jest również miejscem, które pozwala na nawiązywanie kontaktów. I to będzie właśnie głównym punktem rozmów na wtorkowej konferencji. Na portalu, co roku, pojawia się pół miliona nowych polskich użytkowników. Jak mogą nawiązać kontakty biznesowe?