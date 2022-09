Jesienna Dieta. Jak zadbać o odporność? Jak się rozgrzać? Co warto jeść? Dietetyk radzi

Jak zadbać o odporność i dobry nastrój jesienią?

Lato nieuchronnie się kończy i wraz z nastaniem jesieni zacznie się sezon obniżonej odporności i gorszego nastroju. Jesteśmy teraz bardziej narażeni na infekcje, a z powodu ograniczonego dostępu do światła słonecznego częściej dopada nas chandra i brakuje energii. Co zatem robić, by nie dać się jesieni i zdrowo ją przeżyć? Oczywiście należy ubierać się zgodnie z temperaturą i panującą aurą, ale nie należy zapominać także o właściwym odżywianiu. Odporność zaczyna się w jelicie! – podpowiada Joanna Drygiel, dietetyk z Kliniki Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curei w Warszawie.

Jak się rozgrzać?

Do ogrzania organizmu w chłodne dni potrzeba więcej energii niż latem. Nic więc dziwnego, że jesienią chce się nam jeść więcej i mamy ochotę na bardziej kaloryczne, cięższe dania. Nie oznacza to, że można ulegać pokusie i jeść tłuste, obfite posiłki. Wręcz przeciwnie – szczególnie teraz trzeba zwracać uwagę na to, co kładziemy na talerzu. Inaczej wiosną okaże się, że przybyło nami kilka zbędnych kilogramów.