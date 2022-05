Juwenalia Płock. Juwenalia 2005? Organizatorzy zapewnili powrót do przeszłości. Kto wystąpi na płockich juwenaliach?

Juwenalia Płockie 2022

W ostatnich latach juwenalia nie mogły dojść do skutku we właściwej formule z powodu pandemii i ograniczeń. W tym roku jednak zorganizowanie imprezy dla studentów jest już możliwe. Płockie juwenalia odbędą się w następny weekend - od 19 do 22 maja. Największa aktywność, prawdopodobnie, odbędzie się jednak pierwszego dnia, gdy na terenie Politechniki Warszawskiej odbędą się koncerty. Impreza, prawdopodobnie, rozpocznie się w czwartek o 18:00. Kto wystąpi na tegorocznej scenie? Jak zapowiedzieli organizatorzy, chcieli, by uczestnicy, słuchający koncertów, mogli powrócić do lat dzieciństwa.