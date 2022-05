Juwenalia Płockie 2022. Poznaliśmy harmonogram koncertów. O której godzinie wystąpią konkretni artyści?

Artyści na Płockich Juwenaliach

Przypomnijmy, że w tym roku organizatorzy Płockich Juwenaliów postanowili zagwarantować studentom swego rodzaju powrót do dzieciństwa. Stać się tak ma za sprawą wyboru artystów, którzy pojawią się na płockiej scenie. Będą to gwiazdy kojarzone właśnie z pierwszą dekadą XXI wieku. O kim mowa? To Verba, Gosia Andrzejewicz, Cliver i Stachursky.