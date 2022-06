Kąpielisko Grabina powraca! W sobotę oficjalne otwarcie plaży Patelnia przez WOPR i PKN ORLEN

Kąpielisko w Grabinie zostało przygotowane zgonie z obowiązującymi wymogami. Woda została przebadana przez SANEPID, wydzielono obszar przeznaczony do kąpieli i sprawdzono pod względem bezpieczeństwa, a ratownicy płockiego WOPR, którzy będą odpowiadali za bezpieczny wypoczynek na kąpielisku zostali wyposażeni w profesjonalny sprzęt ratowniczy. Plaża będzie dostępna dla wszystkich od 25 czerwca do 31 sierpnia br. przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 10.00 - 18.00.

O bezpieczny i udany wypoczynek w Grabinie, dzięki wsparciu finansowemu PKN ORLEN, zadba co najmniej 3 ratowników wodnych, a w słoneczne dni i weekendy nawet 4 lub 5 ratowników. Do ich dyspozycji jest także łódź motorowa specjalnie przygotowana do wykorzystania na kąpielisku. Ratownicy dysponować będą także sprzętem nurkowym na wypadek konieczności przeszukiwania jeziora. Co godzinę wokół brzegów Jeziora Górskiego ratownicy prowadzić będą patrole bezpieczeństwa, których celem będzie eliminowanie zagrożeń również w miejscach poza strzeżonym kąpieliskiem.