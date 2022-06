Kąpielisko Sobótka Płock powraca! W środę wznowi swoje działanie

Kąpielisko Sobótka znów będzie czynne

Oficjalne rozpoczęcie wakacji już w ten piątek, ale poczuć wakacyjny klimat w centrum Płocka będziemy mogli już od środy. To właśnie wtedy, 22 czerwca ponownie zacznie działać miejskie kąpielisko na Sobótce, za które odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock. Obiekt dostarczy nam nie tylko dostęp do plaży i wody, ale również boiska, a także sprzęt sportowy - kajaki, rowery wodne i leżaki, które czekać będą w wypożyczalni. Ponadto będziemy mogli również skorzystać ze strefy gastronomicznej i kupić coś do zjedzenia. Nad wszystkim, jak zawsze, czuwać będą ratownicy, a ich dyżury odbywać się będą w godzinach 10:00 - 18:00.