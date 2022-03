Kobieta skoczyła z mostu do Wisły. Jej ciało znaleziono kilka kilometrów dalej. Drugą, która wpadła do rzeki, udało się uratować Damian Kelman

We wtorek, 22 marca, doszło do przerażających scen w Płocku, a konkretniej w Wiśle. W rzece znalazły się dwie kobiety. Jedna wpadła do niej nieumyślnie i udało się ją uratować. Ciało drugiej, która skoczyła z mostu, znaleziono kilka kilometrów dalej.