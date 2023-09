Krwawa Festa w Płocku. Oddawano krew w specjalnym busie

Lato to czas, gdy dużo podróżujemy. Niestety przez większy ruch na drogach wzrasta również liczba ofiar wypadków. To powoduje zwiększenie zapotrzebowania na krew i jej składniki. Przez wakacyjne wyjazdy część dawców nie mogła przekazać swojej krwi, co spowodowało duże braki w centrach w wielu centrach krwiodawstwa.

W związku z tym Płocki oddział klubu Legion Honorowych Dawców Krwi po raz kolejny zaprosił na Krwawą Festę. Na parking przed Zespołem Szkół Technicznych przyjechał specjalny ambulans do pobierania krwi. Każdy mógł wejść i zgłosić swoją chęć oddania krwi. Po wypełnieniu kwestionariusza i wywiadzie lekarskim następuje lekkie ukłucie i krew pobierana jest do specjalnego worka.