Książnica Płocka organizuje zakończenie wakacji. Przygotowane zostały aż trzy wydarzenia! Co, gdzie i kiedy?

Wesołe lato z Basią

Na początek, w najbliższy piątek, czyli 26 sierpnia, o godzinie 16:00 w Parku Północnym na Podolszycach odbędzie się piknik rodzinny pod nazwą "Wesołe lato z Basią". Co się kryje pod tą nazwą? Między innymi literackie zakładki, ekolampki ze słoików, fotobudka z Basią, animacje ruchowe, a także gry i konkursy z grupą "Bawidełko". Gdyby pogoda okazała się nie sprzyjać i zacząłby padać deszcz, impreza zostanie przeniesiona do galerii handlowej Mazovia.

Literacki piknik na zakończenie wakacji

Noc przygód

Na ostateczne zakończenie wakacji Książnica Płocka zaprasza dzieci i młodzież do Biblioteki dla Dzieci "Chotomek" przy ulicy Sienkiewicza 2. Tam, we wtorek 30 sierpnia, odbędzie się "Noc przygód z Marcinem Koziołem". Marcin Kozioł to autor książek dla dzieci i młodzieży, ale też miłośnik przyrody i podróżnik. Jak zapowiadają organizatorzy - w scenerii ogrodu oraz we wnętrzach Chotomka wybierzemy się w podróż po fascynującym świecie zwierząt. Wydarzenie odbywać się będzie w godzinach 18:00 - 22:00. Uwaga! W tym wypadku konieczne są wcześniejsze zapisy! Odbywają się pod numerem telefonu: 24 262 27 69.