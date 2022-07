Lech Poznań - Wisła Płock. Nafciarze jadą do Poznania. Starcie lidera z obrońcą tytułu

Nieoczekiwany, ale zasłużony lider

Po dwóch meczach Wisła Płock ma na swoim koncie komplet punktów. Niecodzienna sytuacja? Można tak powiedzieć, ale to tylko wierzchołek góry. Pod sześcioma oczkami kryje się siedem strzelonych bramek, dwa czyste konta i naprawdę solidna i ciekawa dla oka gra Nafciarzy. To sprawia, że nasi zawodnicy są bezapelacyjnie najlepszą drużyną na starcie sezonu i w pełni zasłużenie zajmują fotel lidera. Co warto odnotować, tylko dwa zespoły po dwóch meczach mają dwa zwycięstwa. Oprócz nas jest to jeszcze tylko Cracovia. Szansę na taki sam wynik mógłby jeszcze mieć Raków Częstochowa, ale zdecydował się przełożyć swój mecz z uwagi na grę w europejskich pucharach, stąd nie wiadomo, kiedy przyjdzie częstochowianom odrobić ligowe zaległości.

4:0 z Wartą Poznań należy przyjąć za wynik doskonały, nawet zważywszy na skład i dyspozycję Warciarzy, ale każdy, kto oglądał mecz, widział, że spokojnie moglibyśmy wygrać jeszcze wyżej. Gdyby piłkarze zagrali na pełnym skupieniu i musieli zdobyć kolejne bramki, to z pewnością by je zdobywali, bo pod bramką rywali wychodziło nam bardzo dużo, a i w tyłach byliśmy ponownie monolitem. Przy jednak szybkim czterobramkowym prowadzeniu trener Pavol Stano mógł pozwolić sobie na szereg zmian, by sprawdzić zmienników i wpłynęło to na tempo i przebieg gry, mimo to po meczu w Grodzisku Wielkopolskim należy być zadowolonym.