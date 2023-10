Lista lokali wyborczych w Płocku. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 09-407 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Otolińska 21, 09-407 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Medyczna 1, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Ignacego Łukasiewicza 11, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Stanisława Małachowskiego 1, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Ignacego Łukasiewicza 28, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Marii Skłodowskiej-Curie 2a, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Popłacińska 42, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: 3 Maja 4, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Juliusza Słowackiego 27, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Szymona Kossobudzkiego 10, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Miodowa 8/1, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Bielska 26/1, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Mikołaja Reja 4, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Ciechomicka 68, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Hubalczyków 5, 09-410 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Jana Kochanowskiego 7, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Mikołaja Reja 28, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Wacława Lachmana 28, 09-407 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Czwartaków 18b, 09-410 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 7, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Piasta Kołodzieja 4, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Krótka 1, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Harcerska 2, 09-410 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Szarych Szeregów 32, 09-410 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 31, 09-407 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Obrońców Westerplatte 6a, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Kolegialna 23, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Tumska 9a, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Borowicka 3, 09-408 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Czwartaków 6, 09-410 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Górna 56B, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Bolesława Krzywoustego 3, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: ks. Ignacego Lasockiego 14, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Brzozowa 3, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: inne Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Przyszkolna 22, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: al. Al. Stanisława Jachowicza 20, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Sierpecka 15, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Miodowa 18, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Piasta Kołodzieja 7, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Jasna 8, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Fryderyka Chopina 62, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Janusza Korczaka 10, 09-408 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Krakówka 4, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Królowej Jadwigi 4, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Walecznych 20, 09-410 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Czwartaków 6, 09-410 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Jana Kochanowskiego 11, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Szymona Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6, 09-407 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: al. Al. Floriana Kobylińskiego 25, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: al. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: Zygmunta Padlewskiego 2, 09-402 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

adres: gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 38

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Co zrobić, żeby głos był ważny? Zobacz poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Ile trzeba mieć lat, aby wziąć udział w wyborach parlamentarnych?

Zgodnie z polskim prawem czynne prawo wyborcze, czyli możliwość udziału w wyborach uzyskuje osoba, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 rok życia. Konstytucja przewiduje jednak wyjątki od wyżej wymienionej zasady. Prawo to nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych.

W Polsce istnieje również bierne prawo wyborcze, które posiada każdy obywatel mający również czynne prawo wyborcze. Bierne prawo wyborcze jest prawem do kandydowania, na przykład do Sejmu lub Senatu. Obywatel musi spełniać w tej kwestii dodatkowe warunki, czyli osiągnięcie określonego wieku najpóźniej w dniu wyborów - do Sejmu 21 lat, a do Senatu 30 lat.