Metamorfozy z Galerią Wisła! Centrum handlowe ogłasza casting! Na czym polega projekt?

Metamorfozy z Galerią Wisła

Galeria Wisła ogłosiła casting do swojego programu "Metamorfozy z Galerią Wisła". Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, które, aby się zgłosić, muszą wypełnić formularz ( LINK ) oraz wysłać go wraz ze zdjęciem sylwetki na adres [email protected] (tytuł wiadomości: Zgłoszenie – program Metamorfozy), Zgłoszenia można zgłaszać do końca marca , a wyniki zostaną ogłoszone 2 kwietnia. Program wystartuje natomiast tydzień później. W trakcie projektu uczestnicy, którzy zostaną wybrani, będą odbywać treningi kilka razy w tygodniu, a także spotykać się z dietetykiem i mówcą motywacyjnym.

Prowadzący

Trener personalny – Daniel Żołek

Trener z kilkuletnim stażem i jeszcze większym doświadczeniem. Sport zawsze był jego wielką pasją – zdobywanie pucharów i medali, chęć bycia najlepszym towarzyszyła mu już od najmłodszych lat. Z czasem przerodziło się to też w chęć i potrzebę pomagania innym, wtedy został ratownikiem WOPR, gdzie uczestniczył w wielu akcjach, a z ratownictwem utożsamia się po dzień dzisiejszy. Myślą przewodnią, która przyświeca Danielowi to – wszystko co robisz w życiu, po pierwsze, robisz dla siebie, po drugie, to wszystko zależy tylko od ciebie. Do tego chęć, pozytywne nastawienie i dobra atmosfera. Od wielu lat trenuje i rozwija się w różnych dziedzinach kulturystyki, od ćwiczeń siłowych, sprawnościowych, wydolnościowych, po fitness. Jest dyplomowanym trenem personalnym, instruktorem fitness Bardzo ważną dla niego rzeczą jest zdrowe odżywianie się, dlatego wszystkie posiłki przygotowuje sobie sam. Posiada dużą wiedzę na temat zdrowej diety, którą wykorzystuje dzieląc się i doradzając swoim podopiecznym podczas treningów personalnych, co przynosi zamierzone, bardzo dobre efekty.