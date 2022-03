Miejskie Przedszkole nr 17 w Płocku. Budowa postępuje z dnia na dzień. Dzieci będą mogły zacząć naukę od nowego roku szkolnego? [ZDJĘCIA]

Budowa Miejskiego Przedszkola nr 17

Problemy z pandemią i pogodą

W styczniu informowaliśmy o drobnych problemach z budową i obsunięciu w terminie. Temat jako pierwsza poruszyła Anna Derlukiewicz w swojej interpelacji. Wówczas miasto potwierdziło fakt wystąpienia opóźnienia w budowie nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 17, a powodami takiego stanu rzeczy miały być niekorzystne warunki pogodowe oraz zakażenia COVID-19. Nie chodziło wówczas jednak o żadne istotne przesunięcia, które miałyby wpływ na przyjęcie dzieci. Pierwotny termin mówił o zakończeniu budowy do końca maja 2022 roku, a w związku z opóźnieniami przesunięto go o miesiąc na 30 czerwca bieżącego roku. Warto jednak również podkreślić, że to przesunięcie w żaden sposób nie wpływa na termin całkowitego zakończenia prac i realizacja inwestycji. Ten planowany jest na 15 listopada 2022 roku i, póki co, nie ma informacji, by miałoby dojść do jakiegokolwiek opóźnienia.