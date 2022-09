Miejskie Przedszkole nr 17 w Płocku otwarte. Zobacz, jak się prezentuje nowa siedziba! [ZDJĘCIA]

Nowa siedziba przedszkola nr 17

Nowe przedszkole będzie barto komfortowe i przyjazne dzieciom, które będą miały do dyspozycji nie tylko sale dydaktyczne z zapleczem sanitarnym, ale też nową szatnie, sale widowiskową czy na zewnątrz cztery place zabaw, każdy dedykowany innej grupie wiekowej. W budynku znajdują się również gabinety psychologa i pedagoga, pokój dla nauczycieli czy pomieszczenia administracyjne, a także nowoczesny blok żywieniowy. Obiekt ponadto jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - jest parterowy, a do środka prowadzi łagodny podjazd. Drzwi do sal mają natomiast metr szerokości, więc bez problemu można je pokonać na wózku inwalidzkim. Podobne wymogi spełniają toalety. Wokół przedszkola utworzono również dwa parkingi. Ten przy głównym wejściu ma dziewięć miejsc postojowych, w tym też dla osób niepełnosprawnych. Drugi natomiast oferuje dwanaście miejsc dla pracowników.