Mistrzostwa Świata 2023 w piłkę ręczną. Wystartowała sprzedaż biletów na turniej w Polsce i Szwecji! Możecie kupić bilety na płockie mecze!

Płock miastem-gospodarzem Mistrzostw Świata

Wystartowała sprzedaż biletów

18 marca o godzinie 12:00 wystartowała oficjalnie sprzedaż biletów na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Do sprzedaży trafiło ponad 250 tysięcy biletów na wszystkie spotkania, które w Polsce odbywać się będą w Gdańsku, Katowicach, Krakowie i właśnie w Płocku. Co ciekawe, sprzedawca wprowadził pewną nowinkę techniczną. Podczas wyboru biletów i miejsc na hali, będziecie mogli skorzystać z obserwacji widoku panoramicznego z danego miejsca, by ocenić, czy będzie ono dla was odpowiednie. Wejściówki można nabywać na stronie eventim.pl