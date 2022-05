Młode Sokoły na instalacji PKN ORLEN zaobrączkowane. Trwa konkurs na imiona! [ZDJĘCIA]

Zaobrączkowanie sokołów

Po obrączkowaniu, wszystkim ptakom została pobrana krew. Jak się okazało, płockie "stado" powiększyło się o dwie samice i jednego samca. Na sam koniec jednemu z młodych została założona opaska lokalizacyjna. Pozwala ona ustalić miejsce przebywania danego ptaka. Jest to zabieg stosowany nie na wszystkie, ale na część zwierząt, co pozwala, bardziej w ramach ciekawostki, ustalić ich miejsce ułożenia. Dzięki temu mogliśmy się dowiedzieć, że jeden z sokołów, który wykluł się w tamtym roku, przez ten czas odwiedził chociażby Białoruś, a obecnie przebywa w okolicach Warszawy. Co ważne, opaska, mimo że jest zakładana w formie "plecaka", nie stanowi udręki dla ptaków. Jest założona z pewną swobodą, aby te, przy wzroście, nie czuły ucisku, chociaż i tak same sokoły nie zdobędą już dużo większej masy, a jedynie obrosną w pióra.