MMTS Kwidzyn - Orlen Wisła Płock. Wysoka wygrana Nafciarzy na Pomorzu! Dwukrotnie większa zdobycz bramkowa!

MMTS Kwidzyn 18:36 Orlen Wisła Płock

Emocji w Kwidzynie nie było w zasadzie od początku spotkania, gdyż Nafciarze w 7. minucie wygrywali już 5:2. Dobrze funkcjonowała nasza obrona, która nie pozwalała na wiele miejscowym, a i swoje dorzucal doskonale dysponowany Pilipovic. To pozwoliło nam już do przerwy prowadzić 21:11. Po przerwie w zasadzie obraz gry się nie zmienił. Kwidzyn był bezradny i dorzucił tylko siedem trafień, a Nafciarze popełnili kilka prostych błędów w ataku, co sprawiło, że nie rzuciliśmy czterdziestu bramek. Ostatecznie jednak wygraliśmy 36:18, zdobywając dwa razy więcej goli od naszych rywali.

Skład MMTS-u: Oliwier Chruściel, Bartosz Dudek, Łukasz Zakreta - Patryk Grzenkowicz 1, Robert Orzechowski, Michał Peret, Robert Kamyszek, Nikodem Kutyła 7, Kacper Majewski 1, Alan Guziewicz 1, Filip Wawrzyniak 2, Michał Potoczny 1, Bartosz Nastaj 2, Jakub Szyszko 2, Ryszard Landzwojczak 1, Wiktor Jankowski.