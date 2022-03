Morderstwo w Płocku. Radosław Kolasiński zatrzymany przez policję. Podejrzany o morderstwo trzech chłopców

Radosław Kolasiński zatrzymany

Poszukiwany Radosław Kolasińki, który jest podejrzany o bestialskie morderstwo trzech chłopców, w tym jednego swojego biologicznego syna, został zatrzymany dziś po 17:00 na Podolszycach. Mężczyznę zauważył policjant po służbie. Funkcjonariusz stwierdził, że przypomina on poszukiwanego i postanowił go śledzić, jednocześnie informując o tym dyżurnego policji. Mundurowi, którzy przyjechali na miejsce, zatrzymali mężczyznę. Przypuszczenia się potwierdziły. Był to poszukiwany podejrzany o morderstwo chłopców. Obecnie policja prowadzi dalsze czynności wobec podejrzanego.