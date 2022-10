Mszanna (gmina Olszanka) zderzenie z żubrem. Dzikie zwierzęta migrują za pożywieniem. Uważajcie na drogach w okolicach pól i lasów

Zderzenie z żubrem w Mszanej

Początek jesieni to okres, w którym dzikie zwierzęta często migrują, poszukując środków do przeżycia w postaci pokarmu czy schronienia w lesie. Ich wędrówki często trwają setki kilometrów, byle tylko mogły znaleźć pożywienie. To powinno kazać nam zwrócić jeszcze większą uwagę podczas podróży w okolicach lasów czy łąk, o czym najlepiej przekonała się 28-latka z Łosic.

W miniony weekend, podróżując drogą krajową nr 19 w okolicy miejscowości Mszanna - gmina Olszanka, powiat łosicki - nagle napotkała na drodze dzikiego żubra. Zwierzę wybiegło tuż przed koła jej peugota. Kierująca nie spodziewała się napotkać zwierzyny, a tym bardziej w postaci żubra, stąd doszło do kolizji. Na szczęście, ani jej, ani jej 54-letniemu pasażerowi, nic się nie stało, ale zwierzę padło na miejscu.