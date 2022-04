Muzeum Mazowieckie w Płocku. Intensywna końcówka kwietnia. Trzy wydarzenia w muzeum!

Ukraińskie warsztaty zdobienia pisanek

24 kwietnia w prawosławiu obchodzona będzie Wielkanoc. Święto to obchodzić będzie wielu Ukraińców, w tym również ci, którzy uciekli do Polski przed wojną z Rosją. Z tą okazją wiąże się pierwsza propozycja Muzeum Mazowieckiego, czyli ukraińskie warsztaty zdobienia pisanek, na które placówka zaprasza wszystkich - Polaków i Ukraińców w każdym wieku. Warsztaty te otworzą również projekt Muzeum "BĄDŹMY RAZEM!", a same zajęcia poprowadzi Tetyana Didkovska, ukraińska rzemieślniczka, która pracowała w Muzeum Sztuk Pięknych im. J.D. Bukhanchuka. Warsztaty odbędą się 22 kwietnia o godzinie 15:30 w budynku przy ulicy Kolegialnej 6. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie gotowanych jajek do dekoracji.