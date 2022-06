Najpierw masa - potem techno! Techno rynek w Płocku - co nas czeka na starówce?

Najpierw masa - potem techno w Płocku!

W najbliższą sobotę, to jest 25 czerwca, w Płocku odbędzie się wyjątkowa impreza pod hasłem "Najpierw masa - potem techno". Co dokładnie kryje się pod tym hasłem? Jak wskazuje sama nazwa - Mistrzostwa Polski Strong Man, a po nich minifestiwal muzyki techno. Przerzucanie ciężarów przez, prawdopodobnie, najsilniejszych mężczyzn w Polsce trwać będzie w godzinach 13:00-18:00 i towarzyszyć im będą atrakcje dla dzieci. Po wysiłku natomiast impreza muzyczna, która potrwa od 18:00 do 22:00, a może i trochę dłużej. Po wszystkim jeszcze odbędzie się kontynuacja imprezy w klubie Queen w Płocku. Impreza na Starym Rynku jest bezpłatna!